中油95之亂 懲處恐到總經理

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中國時報
／台北報導

中油95之亂誰負責？中油昨將建議懲處名單送交經濟部，層級從基層到副總約5到7人，督導副總邱家守、畢淑蒨都有可能被記過，但經濟部認為此事還須釐清是人為還是制度面問題，不排除負責層級拉高到總經理李順欽。至於董事長戴謙雖自請處分，但昨經濟部長沈榮津以自主通報為由緩頰，大體可以脫身。

理賠增據點 匯款入帳

中油95無鉛汽油「退一送一」理賠惹民怨，中油最快今天會公布修正要點，預計新增加「匯款入帳」、「增加退款據點」、「延長退款服務時間」方式彌補。

由於日前公布退款統一以中油捷利卡儲值進行，引發民眾認為有強制在中油消費之嫌，因此中油昨連日討論，將同意可直接退現金到民眾指定帳戶方式。原有89個站點(中油直營加油站、營業處)，因為仍不夠多，也確定新增退款站數到100多站，並納入加盟站點。退款時間原設定上午8點到下午5點，也會延長到晚上8點左右。

外界關注懲處名單，是否同台鐵只推給下屬負責。中油昨以密件方式送出名單到經濟部。據了解，建議懲處名單涵蓋桃園煉油廠基層員工、廠長曾繁鑫、煉製事業部執行長陳耀泉等，至於督導煉研所與桃園廠的兩位副總畢淑蒨、邱家守，可能有一位，或兩位同時被記過。

懲處名單約5到7人

不過經濟部認為，中油的檢討報告仍說的不清楚，需要花一點時間釐清，到底此事是人為疏失，還是制度問題。如果是前者，只要懲處經手的人與主管即可，如果是後者，則制度面督導的高層就必須負責。像是桃廠跟煉研所檢驗方式不一樣，這問題何在就要弄清楚。

如果是制度面問題，經濟部認為，那不排除總經理李順欽也得負責。至於董事長戴謙處分，因不是政策出問題，懲處機率較低。沈榮津昨也以這次是中油自主提報，不應該為處分而處分，為戴緩頰。

(中國時報)

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