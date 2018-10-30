臺企銀前進嘉義 設銀髮樂齡學堂

2018年10月30日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

今年8月南台灣豪雨成災，臺灣企銀除率先捐款250萬元，協助重建家園外，臺灣企銀董事長黃博怡有感於要深耕台灣，善盡企業社會責任一定要立即伸出援手，除主動關懷受災戶，積極協助辦理個人及企業戶紓困貸款，讓受災戶及早回到正常生活正軌外，另於嘉義縣布袋鎮東港社區贊助成立「銀髮樂齡學堂」，進一步協助居民迎向陽光生活。

內政部資料顯示，嘉義縣老人占比，全台最高，年齡超過65歲占比達18.79％。因應高齡化社會來臨及配合政府長照政策延伸，臺企銀將銀髮族照顧關懷活動列為該行公益活動主軸，並協助偏鄉或資源缺乏社區共同推動「銀髮樂齡學堂」專案，提供老人一周五天幸福共餐、健康促進、社會互動、快樂學習及延緩失能等服務，讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧服務，期能達到「在地老化」目標。

臺企銀陸續贊助高雄市旗山區糖廠、花蓮市民生社區及苗栗縣三義鄉雙潭社區等協會，成立「銀髮樂齡學堂」，其中旗山區糖廠社區發展協會更榮獲高雄市社區發展工作選拔計畫績效組第1名的榮譽。

臺企銀贊助的第4家社區老人關懷據點—布袋鎮東港社區發展協會「銀髮樂齡學堂」，昨在黃博怡、各界代表及社區長者們見證下揭牌，該區屬長照資源不足地區，亟需各界援助。

黃博怡表示，此次前進嘉義，讓該社區受益的長者人數一年將可達1萬4400人次，受益的獨居及弱勢者人數一年可達3120人次，為落實社區照顧的理念，運用在地的志工發揮其志願服務的精神，建構社區互助系統，使長輩能在己身所處的社區獲得關懷與照顧，更希望持續透過偏鄉地區銀髮樂齡學堂的成立，期達拋磚引玉，激起社會迴響，這次臺企銀往來企業戶錦紅實業、雙喜營造、中祥食品及谷全實業各捐贈活動經費、按摩椅及食品等給該據點共襄盛舉。

(中國時報)