冬遊宜花東高屏 每房省2000元

2018年10月30日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

交通部觀光局昨（29）日宣布，11月1日至12月31日，推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」國旅獎勵方案，首納交通費補助每房1000元，住宿費補助每房最高也有1000元，獎助旅行社則以每位國人旅客每日最高500元，每團補助上限3萬元。只要有身分證字號就可申請，每人限領一次，額度未用完不得下次使用。

樂齡族每房補助2500元

觀光局表示，此方案挹注投入9500萬元，在自由行方面，國人在周日至周五，入住宜蘭（不含頭城鎮、礁溪鄉及宜蘭市）、花蓮、台東、高雄、屏東等5縣市，每房就補助住宿費59歲以下每房最高1000元，60歲以上者最高1500元；另有交通費補助，每房最高1000元，可在入住時出示車票，由業者決定要折抵住宿費或現金，車票必須是紙本正本。

在旅行團部分，兩天一夜以上且放假日未超過一天，獎助旅行社以每位國人旅客每日最高500元，樂齡族每日最高1000元計算，每團補助上限為3萬元，每一家旅行社以補助10團為限。

飯店打折再享補貼優惠

目前有花蓮翰品飯店、花蓮美侖大飯店、高雄圓山大飯店、義大皇家酒店、屏東墾丁福華渡假飯店、凱撒大飯店等9家業者，主動提供每日限量3折住宿優惠，打完折後還可再減觀光局補貼的1000元。觀光局正彙整加入飯店業者名單，10月31日前出爐。

交通部長吳宏謀表示，此方案預估2個月內可達到3.2億觀光產值、創造8萬旅客人次。觀光局業務組長劉士銘表示，原本沒納入宜蘭，因為普悠瑪事故的關係，影響宜蘭觀光因而加入。

業者：放煙火式短期效果

宜蘭旅宿業者李奇嶽指出，補貼長期來講沒有幫助，只有「放煙火式」的短期效果。他提及當年馬政府時期，觀光產業根本不需補貼，民進黨執政後產業不景氣是事實，還有一例一休、年改等造成消費意願降低，應該學日本觀光立國，全力扶持產業。

(中國時報)