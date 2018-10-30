疫苗出包 家長轟政府怎把關

2018年10月30日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

今年提供公費疫苗僅2家廠牌，即賽諾菲公司的VAXIGRIP巴斯德流感疫苗，和國光生物科技公司 /AdimFlu-SPP「安定伏」裂解型流感疫苗，國內、外廠商接連出現疫苗變質問題，是史上頭一遭，尤其後者為三歲以下幼兒施打，家長聽聞後非常氣憤，痛批「連政府把關都沒辦法相信，萬一小孩打了反而有併發症的話，誰來負責？」

疾管署統計，今年10月15日開始施打公費三價流感疫苗，共採購601萬劑，其中239萬劑為法國廠商賽諾菲提供，另362萬劑為國產藥廠國光生技提供，截至28日為止，共已經施打215萬劑，其中三歲以下幼童占10萬劑。

由於疫苗施打前，無論國內外藥廠，都需先經食藥署檢驗，核發藥證後才會發給疾管署調度使用，這次國內、外藥廠疫苗接連出包，前所未見，甚至連嬰幼兒施打的藥品都有問題，林姓家長痛批，相信政府才會去施打公費疫苗，現連續出狀況，根本無法信任主關機關把關能力。

食藥署研檢組組長王德原解釋，兩件出問題疫苗目前都屬單一獨立事件，因依藥事法規定目前的取樣方法，一旦有一劑疫苗抽驗出現細菌感染、異常毒性等，一定是系統性大規模汙染，不會只有一劑有問題。如賽諾菲出問題針劑共30萬劑，只有一劑有問題，國光這批八萬多劑，也僅發現一劑，他認為單純是「巧合」，沒抽驗到外觀有問題的針劑。

台灣大學兒童醫院兒童感染科副教授李秉穎表示，針筒中出現不明物體，若不幸施打的民眾，必須先檢驗是什麼成分，若是玻璃、或是塑膠碎片微粒打進身體當中，因沒有生物活性，對身體不會有影響，頂多像手術傷口的縫線，留在身體組織內，不會造成任何傷害，民眾不必擔心。

李秉穎表示，流感疫苗在製造過程中非常穩定，不會因為溫度出現變色或是懸浮粒問題，他表示，通常疫苗有問題都是出在針筒上，國外統計平均為百萬分之一的機率，他認為目前出狀況在可容許的誤差範圍內。

(中國時報)