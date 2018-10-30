畫筆說故事 中壽助憨兒圓夢

2018年10月30日 04:11 中國時報 魏嘉虹／台北報導

為鼓勵心智障礙者展現藝術潛能與自信，中國人壽長期贊助育成基金會「心智障礙者繪畫比賽」，提供憨兒們實現夢想的專屬舞台。歷經十年時光，中壽已經幫助超過5,000人次心智障礙者及其家庭，藉由頒獎及得獎作品的展出，陪同前來的家人、朋友分享榮耀，也能勉勵心智障礙者相信自我，勇敢追逐夢想，讓更多人能看見他們的內心世界與夢想，活出閃躍生命力，激發大眾更多共鳴與肯定。

長期贊助育成基金會

雖然心智障礙者無法完整表達所看、所聽或所想事物，但透過繪畫，他們能充分抒發情感與感受。今年繪畫比賽以「夢想實現家」為主題，每幅畫作栩栩動人，「我想當火車司機載著乘客，每一站的停靠就像完成一次次的任務」、「我先天條件稍微不足，所以很努力學習，現在我已經實現第一個夢想，做喜歡的三明治為客人服務」，純真可愛的憨兒們藉由畫筆彩繪精彩人生，以訴說夢想故事的畫作傳遞感動。

中國人壽總經理黃淑芬表示，中壽長期實踐「以人為本」的利他精神，以企業資源結合弱勢團體特色，用實際行動支持弱勢團體成長，創造多贏機制。

實踐以人為本的精神

本屆勇奪青少年組第一及第二名的林庭萱與林家弘是對來自高雄的兄妹檔，哥哥家弘已是九度參賽，也是經常獲獎的常勝軍，林媽媽回憶起家弘從小學就開始參賽到現在已是高中生，他在拿起畫筆後，從繪畫中抒發情感，並能激發自我創意與學習能力。經過長時間繪畫產生出巨大的正向力量，家弘在大家的認同與讚賞中慢慢地建立起自信，進而在情緒控管跟應對上都有明顯的進步，並感到幸福與開心。

「心智障礙者繪畫比賽得獎作品成果展」即日起至10月30日，在青少年藝文沙龍(台北市中正區仁愛路一段17號5樓)展出，歡迎大眾踴躍前往欣賞。

(中國時報)