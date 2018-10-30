2020年後 陸GDP增長5至6％

2018年10月30日 04:11 中國時報 譚有勝／綜合報導

大陸國務院發展研究中心前副主任劉世錦昨（29）日表示，大陸在2020年後，國內生產總值（GDP）將以中高速成長，年增率約在5至6％。同時，若今後兩年大陸的GDP成長都達到6.2％，就能實現中共十八大所提出的「2020年兩個翻番」目標，即分別指GDP和城鄉居民人均收入比2010年成長1倍，實現小康社會。

房地產投資將回跌

數據顯示，大陸今年第三季經濟年增率為6.5％，創9年半來新低，工業走弱，基礎建設和製造業投資低迷拖累整體固定資產投資增長，消費也未見明顯起色。

路透昨日引用《中國證券報》報導指出，大陸經濟增長逐步放緩，已進入中高速增長。劉世錦分析，今年大陸房地產投資增速超過預期，但預計2019年將下降，隨著房地產投資增長速度回跌，大陸經濟的中速增長跡象已開始浮現。

針對下一步大陸稅制改革，他認為，應由間接稅轉為直接稅，像是對企業和個人直接徵稅，並給地方政府開闢新財源，諸如房地產稅、消費稅等。

此外，大陸財政部部長劉昆近日表示，今年減稅降費規模預計超過人民幣1.3兆元，同時還在研究更大規模的減稅、更加明顯的降費措施。

研擬更大規模減稅

業內人士認為，更大力度減稅，勢必會在稅種上做文章。中國財政科學研究院院長劉尚希說，「目前，中國有18個稅種，要真正實現減稅，重點要放在大稅種上，主要是最大的2個稅種—增值稅和企業所得稅。」

(中國時報)