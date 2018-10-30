陸打開放牌 進博會11月5日登場

2018年10月30日 04:11 中國時報 楊日興 ／綜合報導 ／綜合報導

首屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉行。國家會展中心台階燈光變幻，整體效果簡潔大氣。（中新社）

大陸今年外交主場、首屆「中國國際進口博覽會」（簡稱進博會）將於11月5日登場，大陸國家主席習近平將出席開幕式並發表主題演講，在美期中選舉前，進博會被視為中國大陸打出的一張「開放牌」，可望藉此爭取更多盟友與美國抗衡。

大陸外交部發言人陸慷表示，本屆進博會上，包括俄羅斯總理梅德韋傑夫、瑞士聯邦主席貝爾塞、越南總理阮春福，以及捷克、古巴、肯亞、克羅埃西亞、匈牙利等國家元首將出席進博會。值得注意的是，除了G7（美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本）的國家元首或政府首腦不出席此次博覽會外，從韓國到澳洲的大陸主要貿易夥伴國並未派出具有影響力人物與會。

當前陸美相互課徵高額關稅、推升全球貿易形勢緊張，進博會成為大陸一次外貿政策上的重要嘗試，習近平今年也在海南博鰲論壇等場合數次強調大陸決心擴大進口的意願。據大陸海關總署數據顯示，今年前三季，大陸進口規模為10.42兆元人民幣，年增長14.1％。

首屆進博會將於11月5日至10日在上海舉辦，大陸商務部副部長傅自應昨（29）日表示，習近平將在11月4日舉行歡迎晚宴，並於11月5日進博會開幕式發表主題演講，之後與中外各國領袖一起參觀國家館。

傅自應指出，此次進博會，國家展方面吸引82國和3個國際組織參加，企業展則吸引來自130多國、逾5千件展品參展，展覽總面積30萬平方公尺。

(中國時報)