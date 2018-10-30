競選期間一再批評大陸！巴西新總統親台 北京憂心

巴西總統當選人波索納洛（左）今年3月以聯邦眾議員身分訪台，曾參觀台北市南湖國小並與小朋友們互動。（波索納洛官網）

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中國時報
／綜合報導

極右翼「巴西版川普」波索納洛28日當選總統。在對陸政策上，波索納洛視北京為謀求主導巴西經濟關鍵領域的掠食者，誓言會阻止陸方大規模購買巴西的能源資產和基建設施，他對台灣則態度友好，均令陸方抱持戒心。

大陸是巴西的最大貿易夥伴，雙方貿易總額去年達到750億美元。而自2003年以來，大陸已在巴西投資1240億美元，主要集中在礦業和能源產業；另外還提供建造鐵路、港口等基礎建設計畫的資金，以便加快巴西糧食運輸速度。

批陸掌控稀土元素

據路透報導，波索納洛在競選期間一再批評大陸，稱不該讓陸方擁有巴西土地或控制重點產業。這令大陸頗感擔憂，近幾周大陸外交官還為此與波氏的高級顧問會晤2次，以期改善關係。

波索納洛批評的焦點之一是稀土「鈮」（niobium）元素。大陸洛陽欒川鉬業集團2016年以17億美元收購巴西一座鈮礦，波索納洛對此非常不滿。巴西控制這種稀土在全球85％的供應量。此外，波索納洛還反對國有巴西中央電力公司（Eletrobras）部分資產私有化的計畫，稱擔心陸方會贏得競標。但波索納洛也因此與巴西勢力強大的農業和礦業出現齟齬，對後者而言，大陸是不可替代的客戶。

今年3月訪台考察

路透指出，波索納洛對台灣態度友好，亦讓陸方存有戒心。今年3月，波索納洛成為首位訪台的巴西總統候選人，大陸駐巴西大使館對此大表不滿，發函譴責波索納洛之行是「對中國主權和領土完整的冒犯」。

我外交部昨表示，波索納洛3月初以聯邦眾議員身分訪台，主要考察我國經貿、科技及教育等各項發展現況，有助未來雙方的合作及交流。據悉，波索納洛來台行程全程保密，事後大多是由波索納洛公布。

當選後面對國際現實

根據波索納洛社群頻道發布「台灣行」影音，可見波索納洛曾到訪中正紀念堂、拜會訪經濟部次長王美花及台北市南湖國小與小朋友互動，並接受外交部次長劉德立款宴。

涉外人士透露，波索納洛訪台是正面發展，但未來須持續觀察，因為他當選後仍要面對國際現實，此行是開發新的道路，「本來不能走的道路，現在可以走了，但怎麼走要很小心。」

(中國時報)

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