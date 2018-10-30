巴西川普當選總統！從軍人、網紅到總統

波索納洛主要政見一覽表

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中國時報
／綜合報導

有「熱帶川普」之稱的波索納洛當選巴西總統，其濃厚的民粹風格與極端思想不斷引發爭議，但在治安敗壞、貪腐嚴重的巴西，他的硬漢形象正好滿足渴望改革的民眾。

波索納洛1955年出生於聖保羅州的天主教家庭，1977年自軍校畢業，加入陸軍空降部隊，官拜上尉。1986年，他領導軍人抗議薪資過低，被判入獄15天，也被同袍視為英雄。1988年轉戰政壇，先當選里約熱內盧市議員，之後又連任6屆眾議員，任內僅成功推動制定3條法律。

從政近30年、換過8個政黨，波索納洛並非一開始就受到矚目，只有發表種族歧視和反人權、反同性戀等激烈言論時，才會引起矚目。2014年，波索納洛高票連任眾議員，開始計畫參選總統。過去2年，他頻上電視宣傳理念，如捍衛傳統家庭與宗教價值、支持槍枝合法化、反對毒品合法化、開放墮胎等，打開自身知名度。

波索納洛的觀點十分類似美國總統川普，他也相當推崇川普的「推特治國」。波索納洛擁有逾700萬臉書粉絲，他每天更新貼文、影片，就連9月出席造勢活動，被一名攻擊者持刀刺傷腹部，手術、休養期間仍堅持使用社群媒體。

與他的偶像川普一樣，波索納洛也發表過許多歧視同志、女性的言論。2011年他接受《花花公子》雜誌訪問時說，寧願兒子死於意外，也不希望他是同性戀，自己的「弱點」是生了個女兒，男女薪資不平等則是因為「女人會懷孕」。

(中國時報)

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