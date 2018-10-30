巴西「川普」當選總統！民粹興起 右翼的奇幻旅程

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中國時報
／綜合報導

本屆巴西總統大選，出現自1960年代軍事獨裁政權以來首位極右派國家領導人。巴西是拉美最大國家，更是全球第4大民主政體；在右翼民粹主義如脫韁野馬席捲全球之際，波索納洛的勝利意味這股勢力增添了更強大、更有力的夥伴。

波索納洛的崛起與登頂，是近年來歐、美極端右派壯大的再次展現。這場奇幻旅程始於2016年，大西洋兩岸先後上演英國脫歐、川普當選等驚天動地的民粹風暴，隨後哥倫比亞和平進程受挫，反體制、民粹和極右政黨（右翼聯盟及五星運動）在義大利國會大選獲勝。更遑論川普在亞洲的分身─菲律賓總統杜特蒂。

在歐洲，移民政策導致的治安疑慮、社福資源分配不均和恐攻陰霾，造就了極右派聲勢鵠起。在德國，名不見經傳的極右民粹「另類選擇黨」（AfD），甚至乘歐美民粹主義風潮異軍突起，首次進入國會，躋身聯邦議院最大反對黨。

最近的例子則是瑞典。剛落幕的國會大選，由新納粹創立的極右瑞典民主黨，史無前例拿下逾17％選票，躍居第3大黨。雖然仍攻不下「人道主義超級大國」瑞典這個灘頭堡，但已證明該黨是貨真價實的政治勢力，在歐洲敲響另一次民粹警鐘。

放眼拉丁美洲，景況與巴西相識。瓜地馬拉右派素人兼喜劇演員吉米．莫拉雷斯打敗貪腐的左派登頂；尼加拉瓜、委內瑞拉爆發激烈群眾抗爭和難民危機。

波索納洛的成功，正是近來各國右翼坐上大位的縮影。即使40％以上選民因他的人權紀錄和仇女反同言論無法苟同，但在期待治亂世用重典，三餐溫飽的基本需求下，波索納洛成為儘管不是最好、卻是唯一較可靠的選擇。

(中國時報)

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