印尼獅航客機墜海 189人全罹難

印尼獅航空難發生後，救援人員在飛機墜海的爪哇海水域，打撈起飛機殘骸和乘客的行李物件。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導
印尼獅航班機空難，在邦加檳港機場等候的家屬在得知親人罹難時，悲傷痛哭。（法新社）

印尼廉價航空「獅子航空」（Lion Air）一架波音737 MAX 8客機29日早上從首都雅加達起飛13分鐘後，失聯墜入爪哇島北部外海，機上189人全部罹難，救難人員已陸續發現並打撈起多塊人體殘肢，也尋獲手機、救生衣等物品。我駐印尼代表處初步查證並無台灣旅客。

這架獅航編號JT610班機於當地時間早上6時20分從蘇卡諾哈達國際機場起飛，預定前往蘇門答臘以東邦加島的邦加檳港，航程只有1小時。失事客機在起飛後2至3分鐘曾要求折返，塔台准許請求後不久，飛機便在西爪哇省加拉璜附近海域失聯。當局隨後確認這架飛機已墜海。

航空公司起初表示機上有188人，之後更正為189人，包括1名小孩、2名嬰兒及8名機組人員。路透報導稱，乘客中有至少23人為印尼政府官員。當局派出3艘搜救船、一架直升機和多艘船隻前往失事海域，超過300名搜救人員、軍警和志工展開緊急搜救。

根據航空網站的雷達數據，客機起飛後曾升至最高5450呎，但其後突然快速下降至3650呎，然後從雷達螢幕消失。

救援人員趕往現場搜救，發現部分客機殘骸、救生衣、手機、書本、包包等個人物品，還有肢體殘骸。搜救人員還發現爆炸過的油箱。

獅航表示，失事客機為今年生產的新機，8月中才加入航線服務，正駕駛飛行時數達6千小時，副駕駛則有5千小時，兩人飛行經驗豐富。獅航強調該架客機失事前狀況良好。

當局表示，該客機只投入服務800小時。波音稱737 Max 8型客機比以前的型號更安靜、更節省燃油。這起空難是首次有波音737 MAX系列客機傳出重大飛安事故。

獅航稱，這架飛機上次飛行時曾出現機械問題，但已依照程序修復。獅航傳出事故後，澳洲政府要求官員在調查結果出爐前，不得乘坐獅航公司航班。

獅航是印尼最大的民營航空公司，也是東南亞著名的廉航，但安全紀錄不佳，曾被歐盟列入禁飛黑名單。如果證實機上189人全部罹難，這將是印尼自1997年以來死傷第二慘重的空難。

(中國時報)

巴西「川普」當選總統！民粹興起… 地方選舉再受挫 梅克爾黨魁不保

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。