印尼獅航客機墜海 189人全罹難

2018年10月30日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

印尼獅航班機空難，在邦加檳港機場等候的家屬在得知親人罹難時，悲傷痛哭。（法新社）

印尼廉價航空「獅子航空」（Lion Air）一架波音737 MAX 8客機29日早上從首都雅加達起飛13分鐘後，失聯墜入爪哇島北部外海，機上189人全部罹難，救難人員已陸續發現並打撈起多塊人體殘肢，也尋獲手機、救生衣等物品。我駐印尼代表處初步查證並無台灣旅客。

這架獅航編號JT610班機於當地時間早上6時20分從蘇卡諾哈達國際機場起飛，預定前往蘇門答臘以東邦加島的邦加檳港，航程只有1小時。失事客機在起飛後2至3分鐘曾要求折返，塔台准許請求後不久，飛機便在西爪哇省加拉璜附近海域失聯。當局隨後確認這架飛機已墜海。

航空公司起初表示機上有188人，之後更正為189人，包括1名小孩、2名嬰兒及8名機組人員。路透報導稱，乘客中有至少23人為印尼政府官員。當局派出3艘搜救船、一架直升機和多艘船隻前往失事海域，超過300名搜救人員、軍警和志工展開緊急搜救。

根據航空網站的雷達數據，客機起飛後曾升至最高5450呎，但其後突然快速下降至3650呎，然後從雷達螢幕消失。

救援人員趕往現場搜救，發現部分客機殘骸、救生衣、手機、書本、包包等個人物品，還有肢體殘骸。搜救人員還發現爆炸過的油箱。

獅航表示，失事客機為今年生產的新機，8月中才加入航線服務，正駕駛飛行時數達6千小時，副駕駛則有5千小時，兩人飛行經驗豐富。獅航強調該架客機失事前狀況良好。

當局表示，該客機只投入服務800小時。波音稱737 Max 8型客機比以前的型號更安靜、更節省燃油。這起空難是首次有波音737 MAX系列客機傳出重大飛安事故。

獅航稱，這架飛機上次飛行時曾出現機械問題，但已依照程序修復。獅航傳出事故後，澳洲政府要求官員在調查結果出爐前，不得乘坐獅航公司航班。

獅航是印尼最大的民營航空公司，也是東南亞著名的廉航，但安全紀錄不佳，曾被歐盟列入禁飛黑名單。如果證實機上189人全部罹難，這將是印尼自1997年以來死傷第二慘重的空難。

(中國時報)