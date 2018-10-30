地方選舉再受挫 梅克爾黨魁不保

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中國時報
／綜合報導

德國中西部黑森邦28日舉行地方選舉，初步結果顯示，總理梅克爾所屬基民盟（CDU）及其執政聯盟社民黨（SPD）雙雙遭遇重挫，得票率下降均超過10%。分析稱，梅克爾2周內慘輸2次，顯示選民對她以及她所領導的聯合政府極為不滿。CDU內部消息稱，梅姨將退出12月CDU黨魁選舉，但堅持繼續留任總理，直至2021年卸任。

選舉結果，CDU得票率從原本的38.3%降到27%，聯合政府中的社民黨（SPD）也從30.7%降到19.8%，是該黨1946年以來最差表現。綠黨得票率也是19.8%，5年前為11.1%。反移民、極右民粹黨「德國另類選擇黨」（AfD）則拿下13.1%，首次贏得該邦議會席次。

這是繼巴伐利亞邦議會選舉以來，梅克爾再逢打擊。同時也顯示非傳統政黨崛起、選民朝兩極化靠攏的趨勢。

目前由CDU與綠黨合組的黑森邦政府恐無法保住多數地位，預料還得加上親商的「自由民主黨」（FDP）才能拿下議會過半數。

梅克爾同黨的黑森邦現任首長布菲耶（Volker Bouffier）表示，選舉結果令人失望，直言這是聯邦大聯合政府拖累了地方選情，導致選民把對聯邦政府的不滿，拿地方選舉出氣，讓CDU在這次地方選舉大失血。

除了CDU，SPD這次的表現也讓人搖頭。自2005年以來，SPD已3次入閣，但不少SPD人士認為，進入聯合政府反讓SPD失色，凸顯不出自己的立場與政策，因此選後呼籲SPD退出聯合政府的呼聲高漲。該黨黨魁納勒斯（Andrea Nahles）表示，SPD在黑森邦慘敗，很大程度上要歸咎於聯邦政府。她將針對黨員的疑慮提出行動計畫，再決定社民黨是否退出聯合政府。

除了SPD可能退出聯合政府，CDU內部也是雜音不斷，在在威脅梅克爾及聯邦政府的地位。CDU將於12月6日召開黨代表大會並選舉黨主席，據悉，梅克爾已告知CDU高層不會競選連任，若消息屬實，意味梅克爾的第4任將是最後一個任期。

(中國時報)

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