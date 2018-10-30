借嘸2000元 冷血清潔工聲押

2018年10月30日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

林嫌勒斃成大女研究生後29日落網，被上腳鐐手銬，過程不發一語。（程炳璋攝）

成大女研究生遇害事件簿

成功大學教育研究所2年級陳姓女研究生，前晚被發現陳屍力行校區諮商室內，警方鎖定清潔工林榮富涉案，昨清晨在其前妻家將他逮捕。林供稱向陳女借2000元不成而行凶，警方查出他16年前曾對女子勒頸強盜財物並摸胸猥褻，不排除林故技重施，下手過重勒斃陳女。警依殺人罪嫌送辦，檢方聲請羈押。

警方調查，24歲陳女在28日與同學相約返校討論論文，下午1時許，學姊發現她手機、水壺等物品放在南棟4樓教室內，人卻不見蹤影，下午5時開始找人，直到晚間8時40分，才在北棟2樓諮商室內，發現陳女趴臥在諮商室地板，且身體被沙發壓住。

昔曾劫財色 警查動機

陳女學姊及2名同學以為她暈倒，先把沙發搬開，正想施予急救，卻發現她身體已僵硬且嘴巴被塞進抹布，嚇得連忙報警。

警方調閱監視器畫面，發現42歲清潔工林榮富（有竊盜、妨害性自主前科）當天下午1時左右，與陳女一起步出北棟2樓電梯。1小時後，林嫌雙手各提1個垃圾袋獨自搭電梯下樓，還把垃圾拿到堆置處，警方並從垃圾袋內找到陳女夾腳拖及1件外套。

警方掌握林嫌涉案，連夜追捕，趁林男昨天清晨6時許從自家騎車前往前妻住處載女兒上學時，將他逮捕。

林嫌供稱，因為擔任教研所辦公室清潔工，常與出入學生打招呼，因此認識陳女，並稱日前曾向陳女借過1000元尚未歸還，案發前將陳女從南棟4樓研究室帶到北棟2樓諮商室，欲再借2000元遭拒，一氣之下勒斃陳女，行凶時因怕對方喊救命，才拿抹布塞嘴。

抹布塞嘴 藏屍沙發下

他表示，看見陳女倒臥已無氣息後開始心慌，即將屍體藏在沙發椅底下，隨手將她的拖鞋裝袋與帶出諮商室，丟棄在校園1樓垃圾桶，再騎車逃逸。

警方鑑識人員發現死者衣著完整無破損，除頸部瘀傷、手腕有小傷口外，沒有其他明顯外力，現場及衣著是否經過整理，有待進一步調查；檢警相驗也發現，陳女頸部有掐壓的痕跡，其餘無明顯傷勢，今天將進行解剖，釐清確切死因。

(中國時報)