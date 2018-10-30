臨時工需良民證 校方亡羊補牢

2018年10月30日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

成大陳姓女研究生在校園內被殺害，凶手竟是校內清潔工。成大昨證實凶嫌林榮富係該校教育所聘用的臨時清潔工，可能因此與學生有所認識，但校方不知他有前科，已考慮針對短期工要求提供良民證，避免憾事重演。

陳女父母、妹妹及姑姑昨在成大心理師陪伴前往認屍，面對痛失至親，家人均哀痛不已；陳父被問及「是否知道凶嫌與女兒如何認識？」時僅回答「我不知道」。

成大副校長黃正弘指出，凶嫌林榮富2016年1月透過身心障礙媒合平台聘用，至該校教育所擔任清潔員，同年6至9月一度改為外包清潔員，9月後迄今再改由教育所聘任為臨時工。林男因左眼視力異常，以「身體殘障」名額優先錄取，每月薪資約2萬2000元。

黃正弘表示，由於林男選擇周二例休，因此周六、周日需選1天前來工作；鑑於臨時工屬短期工，不需繳交良民證，因此校方也不知道林有前科。

他說，很感謝警方迅速偵破此案，案發後，校方已啟動校安機制，配合警方調閱監視器，並訪談相關學生，協助警方快速掌握事證，鎖定並逮捕嫌犯。

黃正弘強調，校方已啟動心理輔導機制，針對遇害學生家長及事件現場相關學生心理輔導、安撫受驚嚇及悲傷等各種情，學務處心理輔導室也會開始安排社科院及教育所師生團體輔導，希望努力撫平不幸事件的心理影響，並且全面盤點校園內監視系統，消除安全死角。

(中國時報)