女嬰送醫猝死 母嚇得落跑

宜蘭1名2月大的女嬰死亡，吳姓母親（中）29日依過失致死罪嫌送辦。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭1名僅2月大的女嬰，前天上午被母親吳姓婦人發現無呼吸心跳，吳婦急忙將女嬰帶往醫院急救仍不治，竟嚇得自行離開醫院，醫院通報警方追查，警方深夜循線找到吳婦，雖然女嬰身上無明顯外傷，吳婦也強調沒有虐童，警方29日仍依過失致死罪嫌將吳婦送辦。

警方調查，吳姓婦人因丈夫吸毒勒戒中，所以獨自照顧2歲兒子與2月大的女嬰，並且暫時居住在友人的租屋處，她向警方表示，女嬰送醫急救的前一天，感覺很難哄睡，直到前天凌晨2時才睡著。

當日上午10時30分，她發現女嬰嘴唇已經發紫，無呼吸心跳，嚇得請張姓友人騎機車帶著2歲兒子，自己則懷抱著女嬰前往醫院，但吳婦疑因太慌張，隨即離開醫院，醫院隨後通報警方有嬰兒死亡案件。

警方依女嬰健保卡資料及調閱周邊監視器畫面，先是追查到吳女住處，隨後查出她住在友人租屋處，前晚循線找到吳婦。她解釋說，因為很慌張、很害怕，才在將女嬰送醫後慌忙地離開醫院，並強調沒有打女嬰，案發前一晚有餵女嬰喝奶，女嬰沒有趴睡，睡覺也很正常。

由於吳婦屬於社會處列管的高風險家庭，案發後社會處緊急先將她的2歲兒子安置。警方也表示，女嬰詳細死因有待進一步相驗解剖調查，先依過失致死罪嫌將吳婦及張姓男子移送法辦。

(中國時報)

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