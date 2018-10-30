起口角擅拆都更屋 工頭判8月

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中國時報
／台北報導

住在北市大同區長安西路的張姓屋主，因不願配合都更，去年3月外出吃午餐，返家後卻發現遭怪手拆屋梁柱，被北市府認定為危樓拆除，張怒控北市府都發局與建商勾結，但檢方僅起訴工頭李程凱，士林地院認定是李與屋主口角後，挾怨指示怪手司機動工，涉犯毀損建物罪，昨判李徒刑8月。全案可上訴。

去年3月3日，張外出，李程凱要求怪手司機，拆除張房屋的3樓樑柱，導致房屋傾斜，經北市府都發局委結構技師公會鑑定，有危害鄰居之虞，同月23日進駐警力，拆除該危樓。

張稱自己家中還有木櫃、碗盤，以及祖先牌位，早在都更前就已入住，卻被建商誣陷是「釘子戶」，要求1億2000萬拆遷費，但張強調不願搬遷是為了要實現「居住正義」。

李坦承自己是現場負責人，拆屋前應向建設公司董事長特助報告，但他沒有回報，原因是他和張前一天發生口角，自行決定拆除，而董事長特助也證稱曾告訴李會去協調，公司總經理則說希望協調到圓滿再來拆。李並向法官說，因屋內還有一些物品，只拆3樓梁柱是要讓張的4樓不堪用，並將傷害減低。

合議庭認為，李在拆除前應該往上報給董事長特助再決定，縱使建商領有拆除執照，也須經張同意後，才能拆除，但李卻因為口角，破壞張所擁有房屋的結構性，依毀損建物罪判處徒刑8月。

(中國時報)

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