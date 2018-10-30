民進黨猛打礦場案 林姿妙批低劣

2018年10月30日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

民進黨29日舉辦記者會，指國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙的兒子林宜弘，負責的益興礦業遭裁罰、破壞山林；林姿妙除澄清兒子已非負責人，要對手「不要再繼續操弄低劣的負面選舉。」礦場業者也出面說，他們是正派經營的小公司，反批相關指控是無的放矢。

林宜弘 僅投資未經營

民進黨立委昨舉辦記者會，再度指林姿妙的兒子林宜弘負責的益興礦業遭連續裁罰。林姿妙競選總部回應說，林宜弘僅為投資方並未參與經營，有關益興公司的違規情事，總部已於日前提出相關事證回應，縣府、林管處正式公文回覆，現場問題已符合規定並已改善。

林姿妙總部指出，維護台灣生態永續環境，是林姿妙一貫認同的價值，正值台鐵事故真相尚未查明，身為交通委員會委員的陳歐珀立委不思民眾利益，任由黨內同志進行此種選舉策略，總部深感遺憾。

因選舉 捲入政治漩渦

益興公司表示，負責人已於今年1月2日變更，礦場經檢查後符合規定、問題已獲改善，現在是停工狀態，台北市水土保持技師公會會同宜蘭縣政府、監造技師等在6月、8月均有赴現場檢查。

益興公司強調，檢查結果資料顯示，實施與計畫或規定不符事項及改正事項皆為「無」，此外經濟部礦務局、縣府也每2個月執行定期檢查，如有違失，各主管機關依法怎可能毫無作為？益興公司因選舉無端捲入政治漩渦，請政府與各級民意代表以爭取民眾福祉為主業，而不是以政治算計考量各種盤算。

(中國時報)