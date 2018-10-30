政治凌駕專業 市府嗆開倒車

新北市環保局長劉和然（中）拿出數據佐證新北市垃圾量正逐步下降。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌提出垃圾袋降價議題，新北市府29日舉行記者會批評，垃圾費隨袋徵收是「垃圾製造者付費」概念，蘇卻拋出雙北價格一致，喊價式決策是「政治凌駕專業」，開環保發展倒車；蘇貞昌回應，選舉應該是2個人提出政見，現在反而都是新北市府打選戰，侯友宜自己都說不清楚，雙方隔空交戰，火藥味十足。

環保局指垃圾減量才省

蘇貞昌日前造勢晚會，大打新北市垃圾袋價格比北市高議題。蘇接著也批評，假牙是對沒有牙齒人的補救，塗氟是保健，牙齒沒有了你要塗在哪裡？基隆、桃園做得到，新北市府不願意做，換人來做比較快。

新北市府29日舉行記者會反擊，環保局長劉和然指出，垃圾處理費徵收反映垃圾清除處理成本，不該成為選舉籌碼。新北市2010年12月全面實施垃圾費隨袋徵收以來，每日垃圾量從2500噸降到約1400噸左右，而家戶平均垃圾處理費亦從一年1300元降到390元，才是真省荷包。

新北市議員李坤城、何博文昨召開記者會，質疑新北市政府因選舉考量，今年將長者「護齒月」自動延長為「護齒季」，加碼提供免費塗氟，形同政策買票。

蘇批市府幫侯打選戰

衛生局則說，只有讓長輩保有越多真牙，才能有效降低無牙率，不再有這麼多人需要假牙，也希望老縣長能接受進步概念，衛生局每年推動「長春固齒月」都是醫療院所自發性加入，今年把原本2月起實施健檢政策加碼免費塗氟項目，市府補助醫療院所每人250元，開放全市200多家牙科診所適用，無任何選舉考量。

蘇貞昌表示，選舉應該是候選人提政見，來說要做甚麼、要怎麼做，現在好像都是新北市府在幫侯友宜打選戰，侯友宜自己都講不清楚。

蘇競辦發言人黃韋鈞也說，新北市府高官一直以來行政不中立的案例屢見不鮮，這次發布的新聞稿竟照抄侯友宜臉書貼文段落，到底是市府高官幫侯友宜寫臉書？還是侯友宜競選團隊幫市府寫新聞稿？

(中國時報)

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