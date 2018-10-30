選前之夜 許明財搶下天公壇

2018年10月30日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

台北市長3名候選人為選前之夜上演場地爭奪戰，新竹市也不遑多讓，被視為民主聖地天公壇廣場被國民黨早一步搶下，民進黨中斷多年來在天公壇集結的傳統，改覓他處舉行，藍綠短兵相接，每一步都格外引起關注。

地方人士分析，中山路天公壇廣場早在黨外時期就常作為演講的場合，民進黨成立後，各屆市長、立委及早期國大代表，多半選定天公壇為選前之夜造勢地點，民主聖地之名不脛而走。

交通便候選人最愛

國民黨方面，前幾次選戰並未出現固定造勢熱點，北大公園、南大路夜市廣場都有候選人舉辦，但這次許明財似乎格外偏好民進黨愛用的天公壇廣場，從選前誓師、競選總部成立音樂茶會，到如今連選前之夜都搶先一步「落腳」天公壇廣場。

許明財陣營總幹事黃耀仁坦言，天公壇是民主聖地，除了交通方便，每次有候選人在此辦選前之夜，幾乎都能順利勝選，因此競選團隊很早就訂下天公壇廣場，作為選前之夜集結及造勢晚會地點。

林智堅規畫大遊行

林智堅總部幕僚表示，選前之夜初步定調從演藝路競選總部初步集結，並由候選人及來賓發表演說，隨後沿北大公園，朝東門圓環進行大遊行，細節由競選團隊規畫中。

無黨籍謝文進方面，幕僚透露目前尚未選定選前之夜的地點，但已表訂在選前前1周11月17日的黃金周末，於樹林頭公園舉行大型造勢活動。

(中國時報)