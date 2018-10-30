立院考察中火 藍批灌水打折

2018年10月30日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

立法院社福及衛環委員會29日至台中火力發電廠，考察台中空氣汙染改善及減煤情形！國民黨立委江啟臣及顏寬恒批說，燃氣機組興建後就是10+2部機組，賴揆選前2個月宣示就是「為選舉在騙選票」；環保局長白智榮反駁說，市府提出具體改善成效，別抹煞相關人員努力。

挽救選情 變成「10-2」機組

江啟臣、顏寬恒說，市府大砍生煤許可500萬噸24％生煤使用量是「灌水再打折」，減煤明顯達不到生煤管制條例要求。賴揆27日說中火擴建2部燃氣機組後，1至4號燃煤機組就可退場；燃煤機組退役前就是「10+2」機組，賴揆為挽救選情才變成「10-2」機組。

市議員李中、黃馨慧、顏莉敏、賴朝國等人說，環保署空氣品質測站數值明顯低於各地空氣盒子數值、甚至低於50％，專家學者用環保署測站有問題疑慮數值進行研究聲稱有改善，犯了「垃圾進、垃圾出」的科學研究大忌。

白智榮反駁 有減240萬噸

白智榮表示，市府於105年1月發布管制生煤自治條例要求中火4年減煤4成，106年11月首度刪減500萬噸（24％）生煤用量，使中火每年許可量自2100萬噸降為1600萬噸；就算以中火每年實際用量約1840萬噸計算，也刪減約240萬噸，不知「灌水再打折」從何而來？

環保局強調，監測站已設置10餘年，不知為何李中等現在才質疑？議員願意相信欠缺校正功能的空氣盒子，不知邏輯何在？應回歸環保署及環保局空品測站為主較為客觀。

(中國時報)