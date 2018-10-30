救農漁拚經濟 韓流席捲南台

2018年10月30日 04:11 中國時報 許素惠 、 呂妍庭 、 程炳璋 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜（左）29日到嘉義縣與黨籍嘉義縣長候選人吳育仁（右）合體，承諾如一起當選，會聯手拚外銷訂單。（呂妍庭攝）

韓流全台強強滾！國民黨高雄市長候選人韓國瑜29日一早先在高雄與雲林縣長候選人張麗善早餐會，下午轉往嘉義縣為縣長候選人吳育仁打氣，晚間到台南市為國民黨市議員候選人謝龍介站台，並與國民黨台南市長候選人高思博合體造勢，所到之處皆掀起一股旋風。

嘉義台南趕場 馬不停蹄

張麗善11月10日將在西螺鎮舉辦農漁民大會師造勢活動，昨日特地到高雄邀請韓國瑜一起來向綠政府嗆聲，兩人並進行早餐會，強力抨擊民進黨執政下的農業與經濟政策。張麗善指出，民進黨查菜蟲打壓農業，並祭出菜價天花板，農民苦不堪言，韓是雲林女婿，又曾當過北農總經理，可為農漁民大會師加持，共同向政府表達心聲。

韓國瑜表示，農漁業對台灣經濟很重要，只要農漁穩定，經濟就穩定，如果他與張當選，將共組南台灣聯盟發展經濟，把雲林和高雄的農產品外銷出去，兩人並喊出一起當選，未來一同聯手幫農漁民在國外找訂單，創造更好的生活。

以「拚經濟、顧巴肚」為主訴求的嘉義縣軍公教警消勞工讚出來造勢活動，因韓國瑜的加持，不僅所有黨籍候選人都到場，大批韓粉早早就聚集在嘉義縣黨部活動會場等著一睹韓國瑜本人，果然韓國瑜一下車，支持者就蜂擁而上，不斷喊韓國瑜凍蒜。

韓所到之處 支持者蜂擁

韓國瑜說，整個南台灣的經濟愈來愈差，農漁產品賣不出去，尤其內銷後價格更差，類似情況在嘉縣、雲林，甚至原高雄縣區都發生，強調高雄和嘉縣境遇相似，過去都在拚政治意識形態，老和窮可以說是自己的選擇，老百姓也對民進黨特別寬容，但執政那麼久，已經不欠民進黨了，重申他和吳育仁都有共同理想，就是希望經濟愈來愈繁榮，所以如兩人一同當選，會聯手爭取外銷訂單。

國民黨台南市議員候選人謝龍介競選總部昨晚成立，韓國瑜到場與高思博合體造勢，兩人承諾南高合作，共創經濟榮景。

(中國時報)