農會挺饒 劉回應社工訴求

台東農會系統成立後援會，表態力挺饒慶鈴。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導
劉櫂豪回應社工師對於普悠瑪事故的訴求。（莊哲權翻攝）

台東縣農會系統公開表態支持國民黨台東縣長候選人饒慶鈴，29日由饒慶鈴頒發農會後援會副總會長證書給台東縣農會總幹事戴振東等人；而對手劉櫂豪則針對社工師公會提出普悠瑪事故聲明表示，將督促行政院盡速完成調查，給社會大眾一個交代。

昨天參加授證儀式的農會幹部包括台東縣農會總幹事戴振東、台東地區農會理事長楊招信、太麻里鄉地區農會理事長許來助、鹿野鄉地區農會常務監事黃玉蘭、關山鎮地區農會常務監事許清木、池上鄉農會總幹事游玉櫻、東河鄉農會總幹事廖博民、成功鎮農會總幹事吳全德、長濱鄉農會總幹事林純美。

饒慶鈴授證農會幹部

饒慶鈴承諾，未來農會將會有政府撐腰，未來4年縣府會加強與各農會合作的力道，讓台東的農會打出世界品牌，她也呼籲「北漂」的孩子返鄉投票，用選票支持台東農業。

另一方面，台東縣社工師公會針對普悠瑪出軌事故提出聲明，劉櫂豪表示，身為台東縣選出的民意代表，也有義務督促政府盡速完成調查，究責層級不應受限，而台鐵的車輛檢驗、行車控管機制都應全面檢討，給東部居民1個安全無虞的大眾運輸系統。

劉櫂豪查普悠瑪事故

劉櫂豪強調，對於罹難者家屬，一定會持續陪伴，努力照顧好每個家人，陪伴他們，並督促政府做好應負的責任，也希望各界多給予鼓勵與溫暖，讓家屬的傷痛盡速撫平。

(中國時報)

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