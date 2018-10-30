徐榛蔚籲建構環島高速路網

2018年10月30日 04:11 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

1021台鐵普悠瑪出軌翻覆事故，造成18人罹難，中華玄門法師總會舉行「普悠瑪事故現場啟建祈安超渡法會」，立委徐榛蔚29日前往新馬車站上香祈福，除了將嚴格監督行政院追查事故真相，以告慰亡靈外，也希望中央能徹底改善鐵公路，給花蓮人一條安全回家的路。

徐榛蔚早上趕往普悠瑪事故現場，參與祈安超渡法會，對於18條寶貴生命無辜犧牲，她數度紅了眼眶，焚香祝禱表達深刻哀悼之餘，也企盼宜蘭、花蓮、台東、屏東四縣環島高速路網能早日建構完成。

徐榛蔚再度重申，東部安全回家路的重要性，中央必須改變目前「以鐵路為主，公路為輔」的花東交通政策，並即刻啟動蘇花公路改善「和平-和中段」及「大清水-崇德段」等五大瓶頸路段可行性評估。

另外，建構環島高速路網方面，徐榛蔚指出，花東四縣人口分別為宜蘭縣45萬、花蓮縣33萬、台東縣22萬、屏東縣84萬，約計有184萬人口，希望盡速完備環島高速路網，平衡花東區域發展，並保障用路人安全。

徐榛蔚29日下午深入秀林鄉各部落掃街時，宣傳車傳出：「票投1號「哈娜（徐的原住民名字）徐榛蔚，花蓮會更好！」原住民也紛紛豎起大拇指熱情回應。

徐榛蔚強調，她極力爭取秀林鄉興建原住民族部落聚會所，改善無自來水地區供水設施、力爭農水路改善經費等建設。一旦她當選，未來，縣府仍會加強扶植部落祭儀文化，傳承原民文化，振興部落經濟。

(中國時報)