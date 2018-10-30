蘇推體驗博物館 強打親子牌

2018年10月30日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

親子博物館搶先體驗！民進黨新北市長候選人蘇貞昌29日推出政策動畫片「親子體驗博物館CF」，他自己在影片中軋一角，騎著電動機車載著孩童到未來的博物館遊玩，並宣布11月3、4日分別在板橋、中和舉辦「玩趣總動員－親子體驗互動Party」，搶先體驗親子博物館。

位於板橋車站旁的大台北歌劇院空地，讓蘇貞昌與朱立倫市府爭執不下，蘇貞昌搶先推出政策動畫片，強調要在這塊土地實現打造親子博物館的決心，博物館並非虛幻，連土地都找好。

政策影片首播，大量使用了3D動畫，不僅有雷龍出現在新板特區外頭，更將縣民廣場的聖誕樹改造成太空船奔向宇宙遊玩，甚至透過VR科技讓孩子化身為機器人，親子博物館廣告呈現酷炫。

蘇貞昌說，親子體驗博物館的概念是借鏡於日本大阪兒童廣場以及美國波士頓兒童博物館的成功經驗，裡頭將設有AR科普教育、天文科學、體適能教育、AI程式教學、VI創新科技等寓教於樂體驗區、互動區、教學區。

蘇貞昌說，他不是推銷一座博物館，而是要向市民報告，團隊對治理城市已經做好準備，每座城市都應該要有一個充滿想像力、讓孩子有體驗機會的兒童城堡，而這是他和孩子們的約定，更是和爸媽的承諾。

蘇貞昌說，板橋大台北新劇院停滯13年，現在淪為停車場，未來他要用最強的效率和執行力，用最好的、最豐富的創意、設計和努力，建設全台第一座的親子體驗博物館，讓市民不用跑到大阪和波士頓，也讓全世界的爸爸媽媽帶著孩子來新北玩。

(中國時報)