蘇推體驗博物館 強打親子牌

友善列印
中國時報
／新北報導

親子博物館搶先體驗！民進黨新北市長候選人蘇貞昌29日推出政策動畫片「親子體驗博物館CF」，他自己在影片中軋一角，騎著電動機車載著孩童到未來的博物館遊玩，並宣布11月3、4日分別在板橋、中和舉辦「玩趣總動員－親子體驗互動Party」，搶先體驗親子博物館。

位於板橋車站旁的大台北歌劇院空地，讓蘇貞昌與朱立倫市府爭執不下，蘇貞昌搶先推出政策動畫片，強調要在這塊土地實現打造親子博物館的決心，博物館並非虛幻，連土地都找好。

政策影片首播，大量使用了3D動畫，不僅有雷龍出現在新板特區外頭，更將縣民廣場的聖誕樹改造成太空船奔向宇宙遊玩，甚至透過VR科技讓孩子化身為機器人，親子博物館廣告呈現酷炫。

蘇貞昌說，親子體驗博物館的概念是借鏡於日本大阪兒童廣場以及美國波士頓兒童博物館的成功經驗，裡頭將設有AR科普教育、天文科學、體適能教育、AI程式教學、VI創新科技等寓教於樂體驗區、互動區、教學區。

蘇貞昌說，他不是推銷一座博物館，而是要向市民報告，團隊對治理城市已經做好準備，每座城市都應該要有一個充滿想像力、讓孩子有體驗機會的兒童城堡，而這是他和孩子們的約定，更是和爸媽的承諾。

蘇貞昌說，板橋大台北新劇院停滯13年，現在淪為停車場，未來他要用最強的效率和執行力，用最好的、最豐富的創意、設計和努力，建設全台第一座的親子體驗博物館，讓市民不用跑到大阪和波士頓，也讓全世界的爸爸媽媽帶著孩子來新北玩。

(中國時報)

徐榛蔚籲建構環島高速路網 社福挺徐耀昌 徐定禎走基層

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。