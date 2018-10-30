社福挺徐耀昌 徐定禎走基層

苗栗縣徐耀昌競選總部29日於總部前廣場成立「社福暨志工後援大會」，共計19個社福團體及志工協會共襄盛舉。（巫靜婷攝）

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中國時報
巫靜婷／苗栗報導
無黨籍縣長候選人徐定禎在後龍成立競選服務處，暢談競選理念及地方發展建設政見。（巫靜婷攝）

徐耀昌競選總部29日上午成立「社福暨志工後援大會」，共計19個社福團體及志工協會共襄盛舉，近千名團體幹部、志工與弱勢族群揮旗吶喊，替國民黨籍縣長候選人徐耀昌加油打氣，展現大團結氣勢。

同日下午，民進黨禮讓的無黨籍縣長候選人徐定禎在後龍成立競選服務處，暢談競選理念及地方發展建設政見，包括後龍醫療園區設立養生長照村、好望角風景區舉辦風車節、廢棄收費站改造成農產轉運站及農民直賣所等。

徐耀昌近日頻打社會團體支持牌，無論是徐氏宗親及青溪協會後援會、工商團體後援會及昨日成立的社福暨志工後援會，營造出票源軍馬強盛之況。

社福及志工團體表示，徐耀昌是最有愛心的縣長，儘管縣府財政不佳，在有限資源中，仍照顧社福團體，結合企業團體，關懷縣內弱勢族群，甚至以身做則捐出200萬元給弱勢、動保團體，並做為中小學生的獎助學金。

徐耀昌表示，上任後對社福措施不遺餘力，購置苗栗第1台行動沐浴車，提供弱勢團體到宅沐浴，引進慈濟基金會捐資8億655萬元，投入6所國民中小學校園重建工程等。只要社福、弱勢團體有需要，今後仍以「初心不變」回應愛護及支持。

徐定禎則陸續成立各鄉鎮市競選總部，穩紮穩打的選戰布局，一步一腳印將基層票倉掌握好，會同當地候選人及熱情支持者，積極贏取地方鄉親的認同，投出關鍵的一票。

(中國時報)

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