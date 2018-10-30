彰化縣長選情 第三勢力有所為

平安學術文教基金會公布民調顯示中間選民將是輸贏關鍵，選戰只剩不到30天，卻有近4成未表態。與柯文哲白色力量連線的黃文玲（左）將對魏明谷（右）或王惠美選情，產生多大衝擊？值得觀察。

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中國時報
／彰化報導
民調顯示王惠美支持度20.9%，保持領先。（謝瓊雲攝）

彰化縣平安學術文教基金會29日公布彰化縣長民調，國民黨王惠美支持度20.9％，民進黨魏明谷18％，無黨籍黃文玲16.1％，另外洪敏雄0.7％、白雅燦0.1％；其中不表態或仍觀望者高達38.2％，顯示藍綠選情陷膠著、第三勢力仍大有可為。

對於民調結果！王惠美陣營表示，都有委託專業民調機構在觀測，確實民調都穩定領先，謝謝鄉親支持與關心；魏明谷說，民調虛虛實實、假假真真參考就好，將依選戰步驟向前邁進有信心可以連任；黃文玲強調，由12.1％到16.1％，支持度持續成長，會更努力爭取中間選票。

民調委託建國科技大學於10月16至19日連續3天晚間5時30分至9時進行，以住宅電話訪問1076名20歲以上彰化縣民；其中未決定者31.7％、不知道則6.5％。

基金會董事王志劭說，民調顯示多數中間選民心存觀望，亦反應出選民對藍綠對立惡鬥心生反感，導致不想投票或轉向支持無黨籍。

基金會董事長陳國雄說，民調看出選民動向，藍、綠都不想支持，不願表態的游離票太多，浮現選民與執政黨對立的現象，值得觀察的是白色力量的外溢效應，將對彰化選情產生不小衝擊。

(中國時報)

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