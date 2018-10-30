翻轉嘉義 藍喊候選人全壘打

2018年10月30日 04:11 中國時報 呂妍庭 、 廖素慧 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨力拚翻轉嘉義縣市，29日前總統馬英九再度來到嘉義，先後陪國民黨嘉義縣、市長候選人吳育仁、黃敏惠掃街拜票，為呼籲民眾支持「以核養綠」公投，馬英九再批蔡英文政府把核四燃料棒送回美國，「實在是很荒唐」，指這種作法已不是騎馬找馬，而是殺馬找馬，政策違反常識。

馬英九昨陪吳育仁掃街拜票，獲得支持者熱烈歡迎，陸續有民眾送上自製的飯糰、紅豆麻糬等讓馬英九當伴手禮，還有攤商直誇馬英九很帥，反問他是不是有打玻尿酸，逗得馬英九哈哈笑。

出發掃街前，吳育仁和馬英九都提到「以核養綠」公投的重要性，馬英九呼籲支持「以核養綠」，認為政策應該具包容性，核綠併存，直到綠能發展到一定程度，再無縫接軌，批小英政府在再生能源發展有限時，就把核能廢掉，把核四燃料棒送回美國去拍賣，實在是「荒唐」，尤其能源政策不該訂時間表，此舉讓政府被迫做了很多違反常識的事情。

前總統馬英九昨天陪同嘉義市陪同市長候選人黃敏惠掃街拜票，並偕黃敏惠、尋求連任的市議員張秀華、鄭光宏、傅大偉、張敏琪及市議員候選人陳家平、譚國華、林雪峰、藍力凱以及里長候選人到鎮天宮參拜關帝聖君，與董事長賴旭星率董監事齊聲高喊「凍蒜，國民黨提名候選人全疊打。」鎮天宮董事長賴旭星熱情歡迎，這是馬英九本月第4度來嘉義市，他讚揚黃敏惠執政9年的政績，掃街過程有熱情馬迷要求簽名、揮手、擊掌。

馬英九稱讚黃敏惠過去執政9年的政績是受肯定的，希望讓表現好的前市長繼續為嘉義市做事，他更肯定韓國瑜對國民黨的選情有拉抬效果，對台灣的未來是正面的，日前他到新竹參加造勢活動，原本預計500人，結果來的1000人，應該是藍軍歸隊，中間選民也看到大勢所趨、民心所向，嘉義市藍軍的眷村票有鬆動現象，他認為要鞏固眷村的票源，唯有勤走動努力深耕，嘉義市選情的不管技術面如何操作，目標是勝選。

(中國時報)