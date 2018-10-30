謝立功公布民調 落後林右昌12％

2018年10月30日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝立功29日在競選總部舉行記者會，公布一份自己委託的全國公信力民意調查股份有限公司所製作的最新民調。民調顯示，未加權前支持度，林右昌約42.4％，謝立功約29.7％，未表態的人則仍高達20.6％，雙方差距12.7％。

謝立功競辦表示，民調還顯示，基隆市民對蔡英文總統不滿意度高達53.2％，滿意只有29.1％。謝陣營指，民調顯示出基隆市長選情在過去1、2周內出現快速翻轉，謝立功的選情快速上升10幾個百分點，林右昌的選情則急速下滑。謝說，自己選情將越來越樂觀，贏的機會越來越大，請大家一定要站出來踴躍投票。

林右昌表示，自己對選情非常有信心，且非常穩定，事實上各民調公司都顯示出，他都大幅領先對手，但畢竟民調數字只是一個參考，他會一步一腳印爭取市民支持，並相信這次不分藍綠黨派，大家都已看到基隆的蛻變。

「奇也！怪也！就謝立功自己做的民調，跟所有人做的都不一樣！」林右昌競辦則質疑，謝立功目前為止的調查，和多數媒體及民調公司所公布的各項民調都不一樣，尊重調查結果，也強調目前林右昌的看好度趨勢不變。

謝辦補充，此項由全國公信力民意調查股份有限公司所製作的民調，有效樣本1086份，在信心水準95％之下，抽樣誤差約為正負3％，執行時間為10月25日至27日晚間6時至10時。

(中國時報)