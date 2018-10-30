競總變漁市 侯友宜端萬里蟹

2018年10月30日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

總部變身漁夫市集！國民黨新北市長候選人侯友宜29日邀請萬里蟹達人吳軍緯與貢寮鮑達人李勝興、吳勝福站台，不僅展示霸王萬里蟹蒸籠與現烤貢寮鮑，更預告11月4日市民總部將化身漁夫市集，產地直送最新鮮海產與乾貨應有盡有，邀民眾一起來支持新北在地漁產。

侯友宜市民總部29日上午傳出陣陣香味，在地漁民李勝興、吳勝福指導下，侯友宜親自烹烤鮑魚，現場還有相當「澎湃」的萬里蟹蒸籠，內有花蟹、三點蟹、石蟳、白帶魚和小卷，侯看到美味鮑魚，大家還沒喊開動，他已忍不住先吃了起來，直呼「有夠甜」。

侯友宜表示，「萬里蟹」是新北市府2012年推動的品牌，經過朱立倫市長大力行銷，加上許多漁民與青年努力推動，才讓「萬里蟹」成為台灣本土螃蟹第一品牌，不只成功增加漁民收入，讓產值從3億成長到15億，也活絡當地觀光、餐飲和漁業加工業。

侯友宜還暗酸綠營對手蘇貞昌，在推出萬里蟹品牌之前，萬里蟹只是萬里的螃蟹，老縣長過去沒有推，但在這樣時代潮流的趨勢，把萬里蟹品牌化才是對的決定。

侯還說，貢寮鮑品牌化後，吸引很多年輕的朋友回故鄉，把貢寮鮑發揚光大，帶動行銷通路跟產量，越來越多人到貢寮，分享最好吃最Ｑ的貢寮鮑。

侯也表示，市民總部本來就是要替市民找到一個經濟活絡的地方，總部隨時會舉辦很多的活動，11月4日下午2時到5時，將有產地直送萬里蟹、貢寮鮑、石花菜、白帶魚等新鮮漁產品和乾貨，歡迎來市民總部一同分享，支持新北在地產業。

(中國時報)