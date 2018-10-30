林智堅推募款小物 謝文進換戰袍

民進黨新竹市長候選人林智堅（前中）與競選團隊及議員候選人大玩自拍，並邀請支持者到IG發文貼照片。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

民進黨新竹市長候選人林智堅競選總隊的「明日新竹」官網29日正式上線，其中「願景地圖」可讓民眾成為IG「明日新竹」的一份子，競選團隊還設計一系列包括毛巾、棒球帽、T-shirt等優質募款小物，希望認同明日新竹的市民以行動支持幸福城市的未來。

林智堅表示，這次明日新竹官網注入有趣、互動、參與等3大要素，不只讓市民對於他這次擘畫的「5大城市願景」一目瞭然，最特別的是鑑於IG已形成網路傳播的主流功具，其中「願景地圖」頁面，民眾只要在社群網站IG上＃hashtag（標註）「明日新竹」並設定公開，所發布的文章就會一起出現在網站的頁面上，參與這次不同的歡樂選舉。

此外，所有＃hashtag的帳號大頭照，都會成為網站上「明日夥伴」的一份子，標註「明日新竹」的次數越多，在頁面中顯示的大頭貼就會越大，鼓勵市民朋友多多分享自己的新竹視角。

為因應近來氣溫漸漸下降，無黨籍新竹市長候選人謝文進競選總部29日也正式換上新款式的「秋冬新戰服」，長袖白色系的衣服上正面印有「Team新竹前進」，右手袖子上印有「GO HSINCHU」，左邊臂膀上印有「進！守護幸福」等字樣，青春洋溢。

謝文進總部同時指出，近日有人利用台北的語音電話民調公司，刻意以「排除謝文進」來進行民調，這種手段非常惡質，如此利用奧步來進行選戰操作，這應該是與謝文進的選舉情勢越來越被看好有關。

(中國時報)

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