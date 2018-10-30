王麗萍挨家挨戶拜票 李進勇率車隊趴趴走

2018年10月30日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長候選人王麗萍（中）親自發送自己的文宣名片，向選民自我介紹。（許素惠攝）

雲林縣長候選人王麗萍29日徒步掃街，有別於一般候選人只是揮手或握手匆勿而過，她親自發送文宣名片自我介紹，也和阿公阿嬤共進午餐。雲林縣長李進勇以車隊掃街，對於對手將舉辦農漁民大會師嗆政府，他呼籲不要消費農漁民。

主打「雲林做自己」的王麗萍，連掃街都很特別，不是往人多的菜市場，而是一步一腳印的挨家挨戶拜票，而且親自遞上自己的名片文宣，仔細自我介紹，並闡述競選理念。

許多阿公阿嬤見到剪一頭短髮穿長裙的王麗萍，覺得好奇又新鮮，稱讚她很有親和力，還遇到阿嬤粉絲，還保留她選中市立委時宣傳單與她合影。

王麗萍並與老人共進午餐，強調當選縣長將協助沿海鄉鎮進行環境與文化的人才培力，以創造在地就業機會取代硬體建設思維，提供青年創業最高1000萬元無息貸款，讓人口相對稀少但資源豐富的海鄉，成為青年回流創業的夢想基地。

李進勇在沿海以車隊掃街，和黨籍鄉鎮長候選人口湖鄉長林哲凌、北港鎮長張勝智、縣議員候選人蔡岳儒、林盷蔚一起拜票。

對於對手要嗆政府，李進勇說，雲林農業產值連續3年全國第一，各項成果有目共睹，反觀掌握全國農業資源的某派系卻毫無作為，只圖自己利益和版圖，如今為選舉造謠抨擊政府，讓農民恐慌，但政府護農之心不會被撼動。

(中國時報)