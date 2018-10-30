體感科技園區 國際示範基地

2018年10月30日 04:11 中國時報 許立明

全世界最高電競聖殿的IESF世界電競錦標賽第10屆賽事，將自11月9日起3天在高雄巨蛋舉行。數位內容產業聚落已在高雄成形，全台第一、也是唯一的專業電競場館，就設在海洋流行音樂中心的一座鯨魚館內。

今年代表高雄的隊伍「恩母17」，在參加「2018六都電競爭霸戰」時，就一舉拿下了全國總冠軍。這場錦標賽將近50個國家會員，堪稱全世界最正式的電競品牌，相信台灣選手也會拿出最佳的實力。

體感科技園區計畫已於今年3月獲經濟部工業局核定補助10億元，未來將分3年6個月執行，計畫以「前店後廠」為核心概念，整備多元場域試煉與軟、硬體整合，提供後勤支援，協助業者創新發展，透過市場實證以印證商業模式，進而作為整案輸出國際的示範基地。

高雄更率全國之先，將「實境體感應用服務業」的娛樂稅率，從5%調降為1%，全國最低。透過減稅措施降低廠商研發成本，提升競爭力、吸引企業來高雄設置體感場域，進而建立完整的體感科技產業鏈。

以「DAKUO高雄市數位內容創意中心」為新創交流基地，歷年來舉辦「高雄遊戲週」，以及全球連線的「Game Jam遊戲開發創作營」，規模從台灣擴大連結世界遊戲圈，陸續吸引日商STS、Toydea、J.O.E等進駐高雄，成為外商跨海開發的前哨站。

(中國時報)