新北考古公園 再展史前魅力

2018年10月30日 04:11 中國時報 高彥哲／新北報導

號稱北台灣最大的考古主題園區「新北考古公園」計畫，29日上午由新北市長朱立倫主持上樑典禮，預計將於2019年5月開放遊客參觀，完工後園區將結合周邊活動中心、十三行博物館、以及多個考古遺址的人文風景，讓八里區成為具考古風格的魅力都市。

朱立倫致詞時表示，十三行文化是新北重要的文化資產，近幾年積極推動考古相關教育推廣活動，成立15年來參觀人數已超過千萬人，後續將投入更多經費，打造超過5公頃的考古園區，結合十三行博物館，必定能吸引更多年輕人、觀光客造訪八里。

新北市文化局表示，「新北考古公園」將規劃教育演示教學區、十三行部落教學區、狩獵教學區等三大區，搭配學習體驗教室、文物典藏展示室、考古探坑、仿十三行人住屋等設施，預計將於明年2月完工，5月起對外開放，讓民眾搶先體驗史前文化的魅力。

園區第二階段工程也獲文化部「前瞻計畫一再造歷史現場專案計畫」補助，市府預計2020年將再度向文化部申請工程經費2億9200萬元補助，導入智慧科技應用多重體驗，讓民眾能夠沉浸在擬真的史前聚落地景中，整體10公頃的園區也預定將在2023年完工，屆時將成為新北最大的博物館，也會是全台最大的考古博物館。

十三行博物館表示，新北考古公園不同於一般公園，更具備考古學的嚴謹研究依據，兼具休閒性與知識性，讓民眾沉浸在擬真的史前聚落地景中，遙想數千年前台灣人類文明的初始。

(中國時報)