抖音造4 徐欣瑩打柯P牌

2018年10月30日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

國民黨新竹縣長候選人楊文科29日公布他的交通政見，請出專家研擬，將提出鐵路高架化、竹東竹北雙核心轉運站等。民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊則發布抖音影片，由學姊學妹助陣，要選民記住徐欣瑩與台北市長柯文哲的號次。

楊文科指出，目前新竹縣有多處連外道路斷裂，導致交通壅塞，將分流竹科一、二、三期車潮，也因園區二、三期缺乏聯外道路，導致車輛集中在園區一期，造成天天塞車。他也提出包含中山高高架延伸到苗栗、跨越頭前溪至竹市千甲里接特二號道路、高鐵橋下道路三期工程等，另外還有鐵路高架化、鳳山溪至頭前溪道路、竹北及竹東雙核心轉運站等，以及4條南北向聯外道路，包含台1線替代道路，新竹縣市跨越頭前溪替代道路、工研院中興院區聯外運輸道等。

徐欣瑩競選團隊中的學妹李玫日前與台北市長柯文哲辦公室的學姊黃瀞瑩，共同拍攝抖音影片，2位正妹幕僚在9月先錄製號碼影片，而徐欣瑩、柯文哲都抽到4號，李玫說，2人一起比4，用同支影片為2為選將加油。徐欣瑩團隊也為抖音影片打上2位選將的肖像，祝福網友44順利。

民進黨縣長候選人鄭朝方則主張改善新竹縣居住環境，讓親子有更多時間相處，打造一條年輕人回鄉圓夢的路。他上任後會全力為新竹縣打拚，讓設籍者都為新竹縣感到驕傲。

(中國時報)