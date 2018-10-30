吳芳銘批搞派系 綠指選民會公斷

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中國時報
／嘉縣報導

主張「打破明文規定」的無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘29日火力全開，指林派大舉入侵民進黨後，民進黨在嘉縣就像一隻怪獸，所謂行動綠團隊根本就是派系的化身，也是派系東廠的展現，面對吳芳銘的6大疑問和批判，縣黨部主委林沐惠反質疑對方「是半夜吃西瓜反症嗎？」指吳在嘉縣做10多年的官，為何到了選舉卻有這麼大的轉變，權力真的會讓人迷失方向。

吳芳銘昨提出6大質疑，包括行動綠不就是派系的產物嗎？用民進黨籍參選為何還有行動綠？民進黨為何為非黨籍人士助選？這不也是違反黨紀？或夾殺民進黨提名者？或是要盡可能全拿，維持一派超獨大？但對他的6大疑問，綠營並未回應。

吳芳銘直指以「嘉義王」陳明文為首的林派大舉入侵民進黨後，已失去創黨的初衷的精神，派系思考的是找有錢的人和聽話的人壯大自己，過去高舉「終結派系，清流共治」的旗幟是一場騙局，終結其他派系，壯大自己派系形成一派獨大，共治更是不曾發生，獨治才是事實。

吳芳銘強調，行動綠根本就是派系的化身、派系東廠，用新富和新貴來消滅不聽話的異己，還意有所指，指有人說他最近被罵得莫名奇妙，那他真的要好好反省自己做了什麼事，表示不知反省的迷途羔羊，是讓民主政治蒙上汙點黑暗時代的標誌。

對吳芳銘的嚴厲批判，林沐惠重申，任何批評，民進黨都虛心接受，但真相為何？選民自會有公斷。

(中國時報)

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