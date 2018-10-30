台酒攜手北市府 打造啤酒園區

2018年10月30日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

創立屆滿百年的台北啤酒工場（原建國啤酒廠）推動資產活化，計畫把工業區變更為特定專區，內政部都市計畫委員會已於10月2日審議通過，台灣菸酒公司將回饋北市府2.11公頃土地，作為公園、廣場、道路拓寬外，原貯酒大樓也將交由化局打造文化藝術及娛樂發展空間，雙方29日簽屬合作協議，預計國內首座啤酒產業文化園區於2023年落成啟用。

占地5.21公頃的台北啤酒工場，是台灣首座啤酒廠，至今已有99年歷史，場內擁有全世界不超過10套的銅製化釜、傳統儲酒槽等，同時主要建築包括生產線相關機具、包裝工廠、釀造大樓等被列為市定古蹟，台酒公司推動廠區活化，透過回饋方式攜手市府共同打造啤酒文化園區。

副市長林欽榮表示，台北啤酒工場透過都市計畫變更，把工業區變更為特定專業區，依規定須回饋市府40.5％土地，即2.11公頃，歷經近20年、17次協調，終於完成變更程序，未來啤酒廠可以繼續營運，期盼園區與周邊華山、松菸等文創軸帶串聯，預估可帶動周邊產值約1000億元。

台酒公司回饋市府土地將作為啤酒公園、廣場、道路，同時原貯酒大樓將交由文化局打造為結合文化藝術及娛樂發展空間的Fun Arts Space；古蹟保存區則以啤酒博物館概念，讓啤酒產業藉由生產、文化、觀光、教育等型態呈現。

林欽榮昨與台酒董事長吳容輝簽署合作協議，吳容輝說，園區西側將興建2棟大樓，一棟為企業總部，另一棟將招商設定地上權，初步規畫旅館、百貨公司，預計明年對外招商，徵選開發廠商，2023年進駐新企業總部。（飲酒過量有害健康）

(中國時報)