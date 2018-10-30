涂醒哲請假 蕭淑麗嗆未盡市長義務

嘉義市長涂醒哲（下圖前排右三）請假未列席臨時會，但出席在市府舉行的用藥安全宣導活動，遭議長蕭淑麗（上圖）酸「北音寧，南醒哲」。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市議會自25至29日開臨時會、11月12日起開定期會，市長涂醒哲請假未列席，29日議長蕭淑麗以「北音寧，南醒哲」諷喻；涂醒哲競選總部總幹事陳茂松回應駁斥說，這是「竹篙鬥菜刀」，涂醒哲則說，他是市長隨時都會處理公務。

嘉義市議會今年第6次臨時會召開5天，市長涂醒請假未出席，臨時會29日閉幕，蕭淑麗以「北音寧，南醒哲」酸涂醒哲「不進議會履行市長法定義務，何必尋求連任？去北農當總經理好了。」

蕭淑麗表示，身為縣市首長，到議會接受監督是天經地義，但此次市議會臨時會以及定期會的開會期間，涂市長都已向內政部請假，內政部也以一黨派之私准假，已違反了台灣的民主法治，也逾越地方自治的精神，台灣的地方自治精神不容架空，如果涂市長不接受議會監督，建議他去北農當總經理好了。

市府與嘉義藥師公會於29日合辦用藥安全宣導活動，號召26位優秀藥師針對拒絕藥物濫用之危害、用藥安全及食品安全等主題說明，民眾受益匪淺，涂醒哲出席這場活動備受矚目。

涂醒哲說，作為嘉義市長隨時要處理公務，比方說他即使出國也可以透過簡訊、科技資訊掌握市政，住院也可以處理公文。

涂醒哲競選總部總幹事陳茂松回應駁斥表示，這是「竹篙鬥菜刀」，蕭議長缺乏擔任行政首長的資歷，面對現任市長和前任市長的選戰，只能凸顯她議長的身分，但她角色錯亂，誤把議會當成選戰舞台，議會召開臨時會有所本，但市長請假也是有法可循。

(中國時報)

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