退而不休 黃許美珠續燃戶政魂

2018年10月30日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

三重戶政事務所前主任黃許美珠今年7月16日屆齡退休，退休後的她仍秉持服務熱忱，繼續回到三重戶所擔任法令諮詢志工，無私分享42年職涯累積的專業知識，黃許美珠說，「一日為戶政人，終生為戶政服務」，只要能力所及，希望繼續當志工。

黃許美珠23歲時就通過公職考試，分發進入三重戶所，一待就是42年，期間黃許美珠積極研提戶政法令經內政部採行20多件，連續多年獲選「研究發展績優人員」，並擔任新北市民政局、地政局、社會局以及基隆市、宜蘭市、台東縣、世界展望會等機關戶政課程講師。

長年經驗累積，加上自我鑽研法令，黃許美珠儼然成為戶政領域的專家，不僅成為所內同事日常諮詢的對象，更有宜蘭縣、台中市及其他戶政事務所同仁特地打電話到三重戶所，向她詢問法令相關疑義，黃許美珠總是樂於為人解惑。

今年7月16日，黃許美珠屆齡退休，在依依不捨地與同仁道別後，沒想到黃許美珠過幾天再度現身三重戶所，以志工身分回娘家服務，讓戶所同仁直呼「揪甘心」。

黃許美珠說，在三重戶所服務42年，期間經手過各種艱澀複雜的服務案件，像是協助加拿大籍女子來台與失聯親人重逢，幫助失去國籍的印尼外配取得台灣國籍，還有幫忙遺腹子認父歸宗等等，每次成功幫助人都給他滿滿的成就感。

(中國時報)