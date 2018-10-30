要當全台最大尾 鱸鰻會挺柯

2018年10月30日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

爭取連任的台北市長柯文哲民調穩定領先，雖然白綠分手後，不少綠營民間組織如台北市玉蘭花婦女協會等，仍倒戈支持，但其實自上次市長選舉後，不少有綠營背景的支持者發起「鱸鰻會」挺柯，成為這次柯選戰的祕密武器。由於先前傳出綠營憂柯若勝選，恐成台灣最大尾，挺柯組織取名為「鱸鰻會」，也引發想像。

接洽婦聯會 搶攻眷村票

據了解，鱸鰻會由柯首次競逐北市長寶座時的支持者組成，由於2014年市長選舉柯獲民進黨禮讓，不少綠營人士出錢又出力，選後這些支持者還自組「鱸鰻會」挺柯，主事者為曾任阿扁之友會彰化總部祕書、前柯競辦副主任蔡心和兆豐金控集團工會理事長吳世哲等人，扮演桶箍角色，柯核心幕僚蔡壁如、競辦主任黃建興皆為成員。

柯文哲上周末悄然現身北投文物館，與婦聯會主委雷倩暢談「眷村文化」，近百位地方人士受邀出席，此舉被視為拉攏婦聯會、搶攻眷村票。參與人士透露，該場活動即為鱸鰻會出面接洽，其中吳、蔡兩人也出席盯場。

打破框架 讓台北變更好

蔡心受訪時表示，鱸鰻會自從2014年後逐漸成形，成員以綠營人士為主，以志工形式協助競辦活動，大家這次選舉都全力要讓柯順利高票連任，還強調「阿北選上就不累了啦！」吳世哲也說，自己只是來幫忙的，希望透過組織將基層聲音反映給執政者，會內成員也不限黨派，希望打破框架讓台北變得更好。

該會成員表示，目前參加人數約150人，成員多是社團領袖，且成員持續增加，也被視為最具規模的民間力量。

柯被視為有機會挑戰總統大位，「鱸鰻會」屆時也有機會扮演重要助攻角色，蔡心則說，自己支持柯文哲，其他的不管，但無論柯怎樣，「我們這群應該都跑不掉了」。

至於為何取名鱸鰻會？成員透露「因為有成員經營鱸鰻生意，大家聚會常煮來吃，因故得名，跟甚麼全台最大尾無關啦！」

(中國時報)