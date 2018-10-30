新莊殯葬專區 民進黨打人喊救人

2018年10月30日 04:11 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

新北市議員候選人黃林玲玲新莊競選總部29日成立，新北市長朱立倫、國民黨市長候選人侯友宜共同替「最認真打拚的議員」站台；外傳新莊將增設殯葬專區，親民黨立委李鴻鈞現場更出示「民進黨立委提案連署殯葬條例修法」的公文，證明黃林玲玲遭綠營抹黑，她從頭到尾反對新莊設立殯葬特區。

民進黨奧步 不容再狡辯

「民進黨選舉奧步實在很多，我忍不住一定要講出來。」李鴻鈞29日出席黃林玲玲競總成立大會時表示，他很認同黃林議員反對新莊設立火葬場的主張，日前卻有人惡意散佈「黃林玲玲主張設火葬場」的不實說法，他痛批「不能一到選舉，就用選舉奧步來抹黑」。

李鴻鈞說到激動處，拿出編號1641號立法院公文，強調《殯葬管理條例》第24條修正案，從頭到尾都是民進黨立委提案連署修正，一旦通過丹鳳地區就可以設置殯葬專區，民進黨「打人喊救人」，一到選舉就什麼奧步都出來，幸好在他與黃林玲玲等藍營民代把修正案擋掉，才沒讓惡法通過。

侯友宜站台 朱立倫相挺

侯友宜說，宣布參選的第一天就是來新莊老街向武聖爺報告，自己從新莊老街出發，開始人生第一場選舉，新莊老街旁邊是菜市場、一旁拜媽祖，回到老街就像回到自己嘉義朴子的老家，黃林玲玲也送給篤信關公的侯友宜關公布偶。

朱立倫表示，黃林玲玲是他20年來看過最認真打拚的好議員，也是新莊最好的民代，「沒有人比黃林玲玲更了解新莊」，朱立倫拉起黃林玲玲的手疾呼，「對於這種好議員，我請假都要來替她站台造勢！」

新莊殯葬特區成為選舉話題，民進黨新北市長候選人蘇貞昌曾批評新北市政府，將新莊第一公墓規畫殯葬特區，新北市政府則澄清只是規畫第一公墓部分土地並遷葬，興建第二生命紀念館。

(中國時報)