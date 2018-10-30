中正北路匝道 力拼2020完工

中正北路交流道只能北進、南出，遭地方戲稱為「半套」，高工局29日宣布將斥資近8億元增加北出和南入2股匝道，力拼2020年9月完工通車（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

國道一號中正北路交流道通車後，紓解蘆竹區南崁交流道壅塞情況，但只能北進、南出，提供北上車輛往返，地方民眾戲稱「半套交流道」，高工局29日宣布將斥資近8億元增加北出和南入2處匝道，力拼2020年9月完工通車，市長鄭文燦笑讚：「終於有像樣的桃園交流道！」

南下要繞道 遭諷做半套

位於桃園和蘆竹交界的中正北路匝道，北上路段2013年11月27日通車後，紓解南崁交流道雍塞情況，但南下的用路人仍必須繞行南崁市區到南崁交流道，才能進入國道一號南下路段，造成中正北路附近居民要南下時「看的到匝道卻用不到」，諷刺是「半套」。

蘆興南路 將增加匝道

高工局指出，過去因用地取得問題「卡關」，經市府居中協調，地主大都同意採市價徵收的一般徵收，若想保留區段徵收資格的地主則先採租地的方式辦理，土地解套後終在今年8月通過內政部都委會審議，將增加北出和南入2匝道。

高工局解釋，將從台17線蘆興南路增加北出和南入匝道，同時往機場交流道的路幅也將從現有單向4線道拓寬為南北向各5線道，穿越中山高的蘆興南路平面箱涵，也將從限高3公尺提高到4.6公尺，寬幅也從3.5公尺拓寬到12.5公尺，未來將有單向3車道再加1人行道，維護用路人安全，預計路權增加1.68公頃，土地徵收和拆遷約3.23億元、工程費4.75億元，下月發包、明年2月開工、後年9月完工。

(中國時報)

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