東豐快速路 鯉躍龍門新地標

2018年10月30日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

「東勢-豐原生活圈快速道路」第4標工程長度928公尺，橋寬23公尺，工程經費約5億2000萬元，日前已完工，為一座跨大甲溪之脊背橋塔；造型意涵來自於守護大甲溪的「鯉魚伯公」傳說，設計以雙鯉魚造型，形塑流線身形及斜索，營造鯉躍龍門，守護大甲溪及山城居民的意象，也成為當地新地標。

市府推動山城居民期盼已久的東豐快速道路，其中，第4、5標興建工程將完工，第4標跨大甲溪橋梁段工程已完工驗收；第5標東勢粵新堤防段工程橋梁主體完成近90％，以11月中完工為目標。

紓解豐原石岡交通瓶頸

建設局長黃玉霖表示，山城居民期盼一條安全回家的道路，紓解豐原、石岡交通瓶頸；市府重視這個心聲，積極辦理「東勢-豐原生活圈快速道路」開闢工程。

第4、5標將完工，至於前市府時期環評程序瑕疵遭訴願撤銷的第1、2、3標，依法停工並重啟環評，並於2015年召開環評審查會，原本1階環評通過後，全線均可依法復工。

一二標環評等法院判決

市府說，第1、2標（國道四號至石岡段）因原石岡段隧道方案涉及地質安全等環境衝擊疑慮，市府主動送2階環評，以兼顧環境與居民交通權益；目前環評案進行行政訴訟中，市府將依照法院判決結果完成1、2標環評，盡速開工。

(中國時報)