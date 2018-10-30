黑腹燕鷗報到 空拍機勿近

2018年10月30日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

「黑腹燕鷗來報到啦！」每年秋冬都會到台南市北門潟湖度冬的黑腹燕鷗，目前數量估計已經有上萬隻，夕陽西下時成群在空中飛舞的壯觀景色再現，是台南濱海地區季節限定版的美麗風景，井仔腳鹽田周邊的海堤工程也因應黑腹燕鷗作息提早收工，有旅宿業者帶看行程時發現有空拍機干擾，呼籲玩家尊重生態。

黑腹燕鷗是台南濱海地區很常出現的冬候鳥，與珍稀的黑面琵鷺不同，黑腹燕鷗以數量取勝，總是成群結隊出現，白天出門覓食，傍晚再回到棲息地休息，在空中宛如空軍分列式的飛行演出，非常吸睛。

海堤工程 提早收工

北門潟湖周邊由於養殖漁業興盛，鳥類食物來源不虞匱乏，加上潟湖養蚵的棚架又提供棲息地，因此北門潟湖成了觀賞黑腹燕鷗生態的好地點，近年旅宿業者也推賞鳥輕旅行，受到許多都市客青睞。

目前井仔腳鹽田的海堤改善工程已經進入第2期，預計明年6月就能完工，由於離黑腹燕鷗出沒區域不遠，為順應「鳥意」，第六河川局也要求施工單位傍晚提早收工，免得驚嚇到歸巢鳥兒。

空拍聲響 驚擾嬌客

旅宿業者洪有志表示，目前觀察到的黑腹燕鷗已經有上萬隻，預計11月將會進入賞鳥的高峰期，因為井仔腳海堤修繕關閉景觀步道，賞鳥地點稍微南移到三寮灣溪海堤，而鳥兒族群也有南遷情形，恰好可以觀賞到美景。

洪有志說，最好的賞鳥方式就是保持距離，也不穿著鮮豔衣物、製造聲響，盡量不去干擾鳥類的作息，尤其是近年流行的空拍機，很容易造成鳥兒驚嚇，有時棲地就這樣被破壞，他建議空拍玩家在傍晚時盡量不要飛入潟湖範圍，以免影響生態，讓美景就這麼消失。

(中國時報)