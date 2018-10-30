六張犁變溜韓立 雞同鴨講

不少非英語系國家旅客在問路時把六張犁講成「Liuz-Hang-Li」溜韓立，讓人聽不懂。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

民眾陳情北市各道路、場所英文音譯，因為字母都接在一起，讓非英語系國家外國人常念錯，例如台北捷運六張犁站「Liuzhangli」 ，外國人問路發出來的音卻成了「Liuz-Hang-Li（溜韓立）」，結果根本聽不懂是哪；北捷指出，暫維持現況，但若需配合政策變更則比照辦理。

接獲民眾抱怨的北市議員王欣儀指出，有不少人認為台北市各道路、場所的英文音譯有問題，因為每個音譯都把英文字母連接在一起，不只台灣人看不懂，連外國人也不懂怎麼念。

她以民眾陳情的六張犁站為例，捷運英譯為「Liuzhangli」，曾有不少非英語系國家的外國人問路，把「Liuzhangli」說成「Liuz-Hang-Li」，也就是把六張犁的發音變成了「溜韓立」，根本聽不懂。

民眾建議可用LiuZhangLi或Liu-Zhang-Li，以字母大小寫與隔音符號輔助呈現，王欣儀要求市府應該調查外國旅客使用情況，是否造成不便、困擾，並提出檢討改善。

一名大學英文助教表示，英文字母大寫代表一個詞或字的縮寫，LiuZhangLi的用法對國際旅客而言，會以為是3個字縮寫成1個字，英文的「隔音符號」是用來連接複合字，把詞連接起來變成1個字，這些用法在中文路名翻譯不是那麼的適切，恐造成國際旅客誤解。

對此，北捷回應，捷運六張犁站名英譯是依教育局漢語拼音原則翻譯，北捷與北市境內中文譯音方式一致，為尊重當地路牌譯寫方式減少民眾質疑，將暫時維持現況，未來若需配合中央或市府政策變更、納入隔音符號，將配合辦理。

(中國時報)

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