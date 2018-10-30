檢舉賄選QRcode 最高獎金千萬

新北地檢署在台北大學校慶發表檢舉賄選QRcode，呼籲首投族成為反賄選生力軍。（陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北報導

選舉投票日越來越接近，選前政治活動也越加熱烈，為吸引首投族關注反賄選民主法治教育，新北地檢署結合台北大學校慶活動發表檢舉賄選QRcode，民眾若能提供賄選情資進而查獲賄選案件，最高還可得到1000萬元檢舉獎金。

新北地檢署襄閱主任檢察官林宏松表示，年輕的首投族普遍有長時間關注手機特質，且熟悉手機的照相、錄影、錄音功能，若能發現賄選即可秒拍保留證據，可說是選舉查賄的一大利器。

此外，部分大專學生的學費、房租與生活費相當高昂，對家庭來說也是沉重負擔，若能因為檢舉賄選獲得可觀獎金，也有利紓解家計，為此新北地檢署設計互動遊戲宣導反賄選與檢舉賄選，並將這些利多訊息傳達給年輕首投族，希望首投族不僅能成為反賄選生力軍，未來更有機會是「檢舉賄選常勝軍」。

新北地檢署表示，只要將可疑賄選情資，掃描QR Code後上傳賄選「人事時地物」，即有利地檢署偵辦隱密的賄選犯罪，維護選舉公正，檢方也會依法保護檢舉人。林宏松指出，根據法務部《鼓勵檢舉賄選要點》，若能查獲直轄市長候選人賄選，最高可得1000萬元的檢舉獎金；市議員部分若能查獲賄選、且得票數超過標準者，可得500萬元獎金。

新北地檢署表示，檢舉賄選QR Code刊登於新北地檢署全球資訊網，民眾也可透過「反賄選千千網」傳遞賄選情資，讓檢舉賄選更便捷、保密。

(中國時報)

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