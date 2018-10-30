竹縣地價稅調漲 地主爆氣

2018年10月30日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣公告地價調漲導致地價稅也跟著調高，一群地主29日前往新竹縣政府抗議，反對暴漲，有地主指出，地價稅是數倍翻漲，從2萬繳到8萬，或是數十萬變成上百萬，要求縣府凍漲、退回稅單。新竹縣政府祕書長蔡榮光指出，縣府已在稅捐局、地政處等6個公家機關成立單一窗口，讓有疑義的民眾申覆，申覆期間可緩繳。

不過憤怒地主對此並不滿意，抗議僵持近2小時，直到縣府拿出申覆單請地主填寫，人潮才漸漸散去。

國民黨籍新竹縣長候選人楊文科29日陪民眾前往抗議，楊競選團隊聲明「楊文科對此表達遺憾」，上百名地主喊出「重新開單」、「反對地價稅暴漲」、「直接公告作廢」、「縣長下台」等口號，現場亦有不少各層籍候選人到場，聲援地主反對地價稅暴漲。

楊文科團隊解釋，雖然楊曾任地價評議委員會主席，不過地評會採取合議制，楊文科也得尊重合議結果。他強調未來若當選縣長，「任內不漲地價稅」。

十興里長毛振福指出，上次抗議時，縣長邱鏡淳有承諾，不過議會、議員都提案連署，縣長卻依舊我行我素，才有今天這場抗議。在場民眾要求重新召開地價評議委員會，民國黨新竹縣議員邱靖雅表示，要求地評會要有地主、土地所有權人依照委員人數比例參與「不要黑箱作業」，民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩助理也前往舉牌聲援。

(中國時報)