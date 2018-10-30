IEEE研討會 分享生物醫學新趨勢

IEEE生物資訊與生物工程研討會，亞洲大學校長蔡進發（右三）與美國史丹佛大學Jean-Claude Latombe教授（左五）、芝加哥大學醫學系教授Yusuke Nakamura（右四）合影。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

亞洲大學主辦的2018「IEEE生物資訊與生物工程國際學術研討會」29日登場，邀美國、日本及中研院院士等多位國際級學者主講，針對今年收到來自世界45國研究論文，進行生物醫學界最新發展趨勢及研究成果的交流分享。

國際電機電子工程師學會（IEEE）是世界最大科技學術組織，研究領域涵蓋電機、電子、資訊、通訊、生醫；今年研討會在亞大校長蔡進發主持下，邀美國萊斯大學電腦科學系講座教授Lydia E. Kavraki、中央研究院生物醫學科學研究所長郭佩恩及中國醫藥大學副院長張建國等專家共享研究成果，也為亞大未來生物醫學研究找到新方向。

蔡進發說，隨著新一代的定序（sequencing）、醫學和計算科技進步，生物資訊與生物工程為醫療實務面及整個醫療產業提供新的見解和方法；有效從多元角度去分析、理解複雜的人類疾病，進而提供未來更精準的改善疾病檢測、預防及治療。

會中，前日本東京大學醫科所長、芝加哥大學醫學系教授Yusuke Nakamura以「癌症精準醫學-現在與未來」為題，探討臨床癌症研究的快速發展；美國史丹佛大學生物工程系講座教授Scott L. Delp以「全球型規模之運動數據顯示運動、環境及健康的關係」為題，指出智慧型手機及穿戴式感測器的科技產品正快速、大量收集人類活動、行為及健康的數據。

(中國時報)

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