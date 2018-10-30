柯：高房租比高房價 傷害更大

北市內湖區行善公共住宅29日舉行開工典禮，柯文哲市長表示，除蓋公宅，必須推動包租代管、租金補貼政策，才能解決居住問題，圖為都發局長林洲民向柯市長（右）介紹行善公宅的規畫。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲曾自豪4年內推動公宅戶數比前市長郝龍斌8年多出4.3倍，遭郝龍斌透過臉書痛批柯割稻尾。柯文哲29日出席居住正義論壇致詞表示，他任內4年跟先前8年相比，不論公宅執行量、發照、開工數量都是過去4倍，若做8年就是8倍，柯還強調，過去及現在執行公宅人力都是同一批人，回嗆郝意味濃厚。

柯文哲指出，高房價、高房租時代，年輕人要在台北買房子要不吃不喝16年，蓋公宅是實現居住正義，但並沒有想得容易，須跟議會周旋經費，去地方說明會還被撒冥紙，從設計、開工、竣工至少要6年，自然沒人有興趣推動公宅。

針對高空屋率問題，柯文哲認為，高房租比高房價問題還嚴重，柯說，東區很多店面房租太貴關門，但房東寧可空在那也不願意降價，因店面不可能開在郊區，不像高房價民眾可以選擇郊區居住。

柯文哲昨下午出席內湖區行善公宅統包工程開工典禮說，內湖交通問題是都市計畫失敗，人口數從7.5萬暴增到30萬，但道路面積沒增加，每天卻有約15萬人往來上下班，要解決交通問題需要從都市計畫解決，蓋公宅是其中一部分。

柯文哲表示，內湖正在興建中公宅有瑞光389戶、行善526戶、舊宗97戶，加起來約1000戶，以附近上班的人就住在這裡為目標，減少交通車流量。

行善公宅總金額26億元，規畫興建2棟地下3層、地上10層建築，總戶數526戶，預計2021年5月竣工。

(中國時報)

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