李婉鈺要求道歉 館長：要告就告

新北市議員李婉鈺。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

新北市議員李婉鈺與網紅「館長」陳之漢的助理洽談訪談直播未果，演變成李婉鈺和館長隔空互槓，李婉鈺29日舉行記者會，指館長連開3次直播汙衊她，且縱容「館粉」到她的臉書粉絲團謾罵，要求館長2天內道歉，否則一定提告；陳之漢回嗆，李小姐你要選舉了，不要炒新聞，要告就告，這不是告不告的問題，這是公道自在人心的問題。

李婉鈺認為，館長單方面將雙方尚在討論中的合作案透露給媒體，藉她炒作新聞，事後又開直播帶風向指她「上不了直播就生氣氣」、「李婉鈺議員惱羞成怒，上不了直播就抹黑，好大的官威。」接著館粉開始在她的臉書粉絲團留言謾罵，包括叫她去陪酒、撒謊面不改色等，言論已影響到她選舉。李婉鈺表示，剛開始她也認為可能是誤會，如果館長能看清楚始末，在同樣的直播節目向她道歉，她就不追究，可是館長不僅不道歉，反而罵得更誇張，是把她當吃素的嗎？

李婉鈺說，館長誤會她在罵他糟糕、差勁，事實上她是指把消息曝光給媒體，利用她炒新聞的這個行為很差勁，也不是因為她沒辦法去上館長的節目而罵人，館長因為這樣的誤會而去傷害她、幹譙她和她的家人，所以她認為館長應該要道歉，否則提告。對於館粉攻擊言詞已保留證據，希望館粉自行刪文。

陳之漢29日晚間開直播反嗆是李婉鈺主動找他開直播，但是他的粉絲表明「不想看到李婉鈺」，沒想到李婉鈺竟然開口先罵他的助理，「這實在是太扯了！」

館長怒斥，李小姐你要選舉了，不要炒新聞，要告就告，做筆錄或出庭我一定跟律師去，這不是告不告的問題，這是公道自在人心的問題。

(中國時報)

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