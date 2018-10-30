聲援婦聯會挨批 柯P道歉止血

2018年10月30日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲日前與婦聯會主委雷倩對談，會中脫口「現在運作都好好的，你（黨產會）管它過去在幹什麼？」遭到炮轟為搶眷村票花招盡出。對此，柯文哲昨態度轉趨低調，早上受訪稱「那天是雞同鴨講」，下午再發臉書止血，表明「面對錯誤的援引例證，我感到抱歉 」。

柯文哲近日與雷倩會談，會中談及轉型正義時引用華特沙思維，直言「轉型正義的第一步若是追究責任，會沒完沒了」，被解讀為聲援婦聯會，引起譁然，對手姚文智痛批「難道柯過去為228事件掉眼淚是掉假的？令人不寒而慄」，丁守中也不滿表示，柯這是在對藍軍選民灌迷湯、挖藍軍選票！

面對外界炮聲隆隆，柯前天先稱是大家過度解讀，不過事件越演越烈，就連黨產會也譏諷「婦聯會坐擁385億元不樂之捐，柯的說法真是心胸寬大。」柯昨早受訪態度放軟，他表示，那天最大問題是雞同鴨講，後來發現婦聯會他也不熟，但就身為台北市長處理過的轉型正義，比較成功的是救國團。

下午柯再於臉書發文道歉止血，他坦言，自己的「轉型正義」經驗局限在地方事務的處理，轉型正義不應僅限於個人經驗與情緒，而是這個社會要共同面對的課題，最後也表示「面對質疑，他會檢討，錯誤的援引例證，我感到抱歉」。

此篇貼文也引發正反兩極評價，有網友讚許「柯市長可貴的地方就在於知錯能改！」但也有人譏諷「每次順風就會失言」、「為何柯市長認為自己天縱英明，發表一些讓人匪夷所思的言論落人話柄，令人難以理解」。

(中國時報)